Tesla steuert auf eine 2 Billionen US-Dollar Bewertung zu, sagt dieser Bulle

Tesla-Aktien könnten laut Dan Ives von Wedbush vor einem massiven Rebound stehen. Der Analyst hob am Freitag sein Kursziel um 150 US-Dollar auf 500 US-Dollar an. Das ist laut LSEG das höchste Kursziel an der Wall Street für Tesla.

"Wir glauben, dass für Tesla mit der Markteinführung in Austin im nächsten Monat, die ein wichtiges neues Kapitel für Musk & Co. einläutet, das goldene Zeitalter der autonomen Fahrzeuge vor der Tür steht", schrieb Ives in einer Mitteilung an Kunden.