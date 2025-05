Canary Gold Corp. beruft Dr. Alan Carter in das Advisory Board

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. EINE NICHTBEACHTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG STELLT MÖGLICHERWEISE EINE VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZE DAR.

Vancouver, British Columbia – 23. Mai 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) („Canary Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Dr. Alan Carter zum Mitglied des Advisory Boards des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Carter ist ein hochqualifizierter Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration und -erschließung. Er war in ganz Südamerika tätig, unter anderem in Brasilien, Peru, Argentinien, Ecuador, Bolivien und Chile. Er hat einen B.Sc.-Abschluss in Geologie von der University of Nottingham und einen Ph.D. in Gold-Geochemie und Strukturgeologie von der University of Southampton (Vereinigtes Königreich).

Dr. Carter war unmittelbar an der Entdeckung von fünf Goldlagerstätten beteiligt, darunter die Goldmine Tocantinzinho in Brasilien. Er war Mitbegründer des Unternehmens Magellan Minerals Inc., das 2016 von Anfield Gold Corp. übernommen wurde und nun Teil von Equinox Gold ist. Im Jahr 2016 gründete er die Firma Cabral Gold Inc., mit der er 2017 erfolgreich an die Börse ging. Er ist auch heute noch President und CEO von Cabral Gold.

Zu Beginn seiner Karriere war Dr. Carter 13 Jahre lang bei großen Bergbauunternehmen wie Rio Tinto, Billiton und BHP beschäftigt. In den letzten zwei Jahrzehnten hat er mehrere Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen gegründet, finanziert und geleitet. So war er etwa Mitbegründer von Peregrine Metals Ltd. und Cuprum Resources Ltd., die von Stillwater Mining bzw. B&A Mineracao übernommen wurden. Derzeit fungiert er als Direktor und Chairman bei Altamira Gold Corp.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es einem Berater des Unternehmens im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan insgesamt 500.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können zu einem Preis von 0,315 $ pro Stammaktie ausgeübt werden und gelten für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum. Die Zuteilung der Optionen erfolgt in gleichen vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Seite 2 ► Seite 1 von 4