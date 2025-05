Weitere Dax-Rekorde mit neuen US-Zolldrohungen wohl vertagt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte sich in der neuen Woche angesichts neuer US-Zolldrohungen mit weiteren Rekorden schwertun. Am Dienstag war der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 24.000 Punkten gestiegen. Am Freitag aber sprach sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der Europäischen Union (EU) für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent aus und beendete so erst einmal die Rekordjagd des Börsenbarometers.

Diese Abgabe für Waren aus der EU solle am 1. Juni in Kraft treten. Es gebe keine Zölle, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten gebaut oder hergestellt werde, teile der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social mit. Zu den laufenden Verhandlungen schrieb Trump, dass diese zu nichts führten.