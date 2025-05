Evotec: Erfolgreich gegen den Trend – ein Aufwärtstrend?

Am Vortag waren sie zunächst bis auf 6,60 Euro gefallen, konnten sich an der 50-Tage-Linie jedoch wieder stabilisieren, da Käufer verstärkt zugriffen. Im längerfristigen Chart befindet sich die Aktie weiterhin in einer Phase der Bodenbildung, nachdem sie vom langfristigen Zwischenhoch bei rund 46 Euro im September 2021 auf bis zu 5,06 Euro im April eingebrochen war. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer strategischen Neuausrichtung und verschlankt dabei sein Projekt-Portfolio deutlich.