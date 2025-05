Veröffentlichung des Biodiversitätsleitfadens "Naturkapital als Wirtschaftsgrundlage" (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Anlässlich des Internationalen Tags der biologischen Vielfalt

veröffentlicht die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) den

Leitfaden "Naturkapital als Wirtschaftsgrundlage".





Er wurde in Zusammenarbeit mit der Bodensee-Stiftung und dem Global Nature Fund

erarbeitet und ist Teil des Biodiversitäts-Selbstverpflichtung der BVE. Ziel ist

es, die biologische Vielfalt in der Lebensmittelproduktion zu stärken..



Der Leitfaden umfasst praxisnahe Informationen und Empfehlungen, wie Unternehmen

der Ernährungsindustrie ihre Biodiversitätsziele effektiv umsetzen können. Er

enthält Richtlinien zur Integration von Biodiversität in Unternehmensstrategien,

Management von Lieferketten und umweltbewusste Produktentwicklung.. Zusätzlich

bietet er Checklisten und Beispiele, die zeigen, wie Biodiversitätsschutz

konkret funktionieren kann.



Christoph Minhoff , Hauptgeschäftsführer der BVE, erklärt: "Das Bewusstsein für

den Wert biologischer Vielfalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen

- auch in der Ernährungsindustrie. Viele Unternehmen setzen bereits gezielt

Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität um. Mit dem neuen Leitfaden möchten wir

sie dabei unterstützen, dieses Engagement weiter auszubauen und neue

Handlungsmöglichkeiten zu erschließen."



Marion Hammer l, Senior-Expertin der Bodensee Stiftung, betont: "Unsere

natürlichen Ressourcen sind essenziell für die Lebensmittelproduktion und das

Wohl aller. Der Leitfaden gibt Unternehmen konkrete Handlungsansätze, um diese

zu schützen. Jeder Schritt zählt."



Stefan Hörmann , Geschäftsführer des Global Nature Fund, ergänzt: "Der Leitfaden

liefert praktische Tipps für die Integration von Biodiversität in

Unternehmensstrategien. Oft scheinen die Herausforderungen zu groß und

zahlreich. Mit dem Leitfaden bieten wir Orientierung."



Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Projekts Unternehmen Biologische Vielfalt -

UBi - erarbeitet. UBi wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom

Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt,

Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.



Für weitere Informationen und zum Herunterladen des Leitfadens besuchen Sie

bitte https://www.ernaehrungsindustrie.de/publikation/naturkapital-als-wirtschaf

tsgrundlage/



In der Ernährungsindustrie erwirtschaften knapp 6.000 Betriebe einen jährlichen

Umsatz von 232,6 Mrd. Euro. Mit rund 644.000 Beschäftigten ist diese Branche der

viertgrößte Industriezweig Deutschlands. Dabei ist die Branche klein- und

mittelständisch geprägt: 90 Prozent der Unternehmen der deutschen

Ernährungsindustrie gehören dem Mittelstand an. Die Exportquote von 35 Prozent

zeigt, dass Kunden auf der ganzen Welt die Qualität deutscher Lebensmittel

schätzen.



