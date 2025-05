Ölpreise geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag weiter gesunken. Kurz vor dem Wochenende hat eine allgemein trübe Marktstimmung belastet, nachdem sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der Europäischen Union (EU) für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ausgesprochen hatte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64,19 US-Dollar und damit 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,23 Dollar auf 60,97 Dollar.