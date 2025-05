Vertreter von EU und USA telefonieren zu Zollstreit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der neuen Strafzoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen die EU wird es am späten Nachmittag ein Telefonat zwischen dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic geben. Wie eine Sprecherin der Europäischen Kommission mitteilte, war das Gespräch allerdings bereits vor der neuen Nachricht von Trump geplant. Demnach stellt sich die Frage, ob der US-Präsident mit der neuen Drohung womöglich nur Druck machen will, um von der EU in den aktuellen Handelsgesprächen Zugeständnisse zu erzielen.

Zu der jüngsten Ankündigung von Trump gab es von der EU gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Trump droht in ihr konkret mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent auf Importe aus der EU. Die Abgabe solle am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.