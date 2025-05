Generalmajor Neumann wird neuer Inspekteur der Luftwaffe

BERLIN (dpa-AFX) - Generalmajor Holger Neumann soll neuer Chef der Luftwaffe werden. Eine Entscheidung über die Besetzung des Top-Postens ist nach dpa-Informationen gefallen.

Auf den künftigen Luftwaffen-Chef, der das Kommando in der kommenden Woche übernehmen soll, kommen wichtige Aufgaben zu. So sollen noch in diesem Jahr erste Teile des Luftverteidigungssystem Arrow 3 einsatzbereit aufgebaut werden.