Meta darf Facebook-Daten für KI-Training nutzen

Buffetts Abschied: Was Dividenden-Anleger daraus lernen



Warren Buffett ist kein Freund von Dividenden – zumindest nicht, wenn es um Ausschüttungen bei Berkshire Hathaway geht.



Seit Jahrzehnten werden die Gewinne konsequent reinvestiert. Doch das bedeutet keineswegs, dass Ausschüttungen in seiner Welt keine Rolle spielen: Viele von Berkshires Beteiligungen zählen zu den verlässlichsten Dividendenzahlern der Welt.



Und auch Buffetts Investmentphilosophie hat viel mit nachhaltigem Einkommensdenken zu tun – Substanz, Cashflow-Stärke und ein langer Atem stehen im Mittelpunkt. Genau deshalb lohnt sich der Blick nach Omaha auch für Dividenden-Investoren. Ich war wieder vor Ort – und wurde Zeuge eines besonderen Moments.



Schon bei meiner Ankunft in Omaha war klar: Dieses Wochenende würde anders – vielleicht sogar geschichtsträchtig. Ich war in den vergangenen Jahren oft bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway – aber diesmal war etwas anders. Schon am Flughafen, in Gesprächen mit anderen Anlegern, spürte man eine gewisse Spannung. Die Erwartungen waren hoch, und tatsächlich: Was wir erlebten, war ein Moment für die Geschichtsbücher.



Geänderter Ablauf, gespannte Erwartung



Der Ablauf wurde überraschend angepasst: Statt des üblichen Startzeitpunkts begann die Veranstaltung bereits um 08:00 Uhr, die Fragerunde war schon um 13:00 Uhr vorbei. Auch der traditionelle Eröffnungsfilm fehlte – stattdessen trat Buffett persönlich ans Mikrofon. Ruhig, gesammelt, fast nachdenklich. Spätestens da spürte man: Es steht etwas Bedeutendes bevor.



Was Buffett auf die Fragen antwortete



Die Fragerunde war – wie immer – breit gefächert. Obwohl politische Themen offiziell außen vor bleiben sollten, wurde gleich zu Beginn eine Frage zu Trumps Zollpolitik gestellt. Buffett nutzte die Gelegenheit für ein klares Statement: „Trade should not be a weapon.“ Freier Handel, so seine Überzeugung, sei Voraussetzung für Wohlstand – Protektionismus dagegen ein Risiko.



Auch Themen wie Inflation, KI, Technologietrends, China und die immense Liquiditätsreserve von Berkshire kamen zur Sprache. Buffett blieb seiner Linie treu: ruhig, analytisch, nicht vom Zeitgeist getrieben.



Die Kernaussagen – konzentriert und langfristig gedacht



Buffett warnte vor der Instrumentalisierung von Zöllen und betonte die Bedeutung offener Märkte. Auch seine Investments in Japan wurden thematisiert: Die Beteiligungen an großen Handelshäusern sollen weiter ausgebaut werden – eine Entscheidung, die auf Geduld, Marktverständnis und Vertrauen in stabile Wertschöpfungsketten basiert.



Besonders beeindruckend war die aktuelle Cash-Position: 347,7 Mrd. $ – etwa 30% der Bilanzsumme – stehen als liquide Mittel bereit. Für Buffett kein Zufall, sondern bewusste Strategie. Es geht ihm nicht um Aktionismus, sondern um Handlungsfreiheit in Zeiten echter Chancen. Diese Liquiditätsdisziplin kennen wir auch von dividendenstarken Unternehmen mit hoher Ausschüttungsquote – sie zahlen Dividenden, ohne die Substanz zu gefährden.



Greg Abel übernimmt – kein Unbekannter



Am Ende wurde es offiziell: Warren Buffett gibt den Vorstandsvorsitz zum 1. Januar 2026 ab – nach unglaublichen 60 Jahren an der Spitze. Doch der Übergang wird mit Bedacht vollzogen. Buffett bleibt Chairman und betonte klar: Kein Verkauf auch nur einer einzigen Berkshire-Aktie. Sein Engagement ist ungebrochen.



Als Nachfolger wird Greg Abel genannt – ein ruhiger, analytischer Typ, seit über 30 Jahren im Unternehmen. In der Versammlung erlebte ich ihn als fokussiert, sachlich, glaubwürdig. Buffett lobte ihn ausdrücklich – das sagt mehr als jedes Zeugnis.



Buffetts Prinzipien – einfach, aber konsequent



Natürlich fiel auch wieder Buffets bekannteste Regel: „Regel Nummer 1: Verliere niemals Geld. Regel Nummer 2: Vergiss Regel Nummer 1 nicht.“ Ein Schmunzeln ging durch den Saal – und doch steckt dahinter sein ganzer Investmentansatz: Substanz, Geduld, Disziplin. Eigenschaften, die nicht nur bei Berkshire zählen, sondern auch bei erfolgreichen Dividendenstrategien den Unterschied machen.



Ein würdevoller Abschied mit Standing Ovations



Am Ende dann der Moment, vor dem viele sich gefürchtet hatten – und doch kam er leise, fast beiläufig: Buffett kündigte seinen Rückzug als CEO an. Keine große Geste, kein Showeffekt. Die Reaktion im Saal? Standing Ovations – minutenlang.



Verdient: Der Kurs der Berkshire-A-Aktie stieg unter seiner Führung von 20 auf über 809.350 US-Dollar. Ein jährlicher Zuwachs von fast 20% – gegenüber 10,4% beim S&P 500. Zahlen, die für sich sprechen. Ein Lebenswerk, das Geschichte geschrieben hat.



Was bleibt persönlich hängen



Für mich persönlich waren die Tage in Omaha wieder ein Highlight. Die Gespräche, die Atmosphäre, der Blick zurück und nach vorn – all das ist für mich mehr als Routine. Es ist Inspiration. In einer oft hektischen Finanzwelt ist diese Veranstaltung ein Ruhepol mit Tiefgang – und für mich eine feste Tradition geworden.



Fazit: Ein Ende – und doch kein Abschied



Nach sechs Jahrzehnten an der Spitze übergibt Warren Buffett die Verantwortung – mit Weitsicht, Klarheit und bemerkenswerter Ruhe.



Für mich persönlich war dieser Moment bewegender als erwartet. Die Art, wie Buffett seinen Rückzug verkündete – ohne Pathos, ohne Inszenierung – war typisch für ihn: sachlich, bescheiden und gleichzeitig voller Substanz.



Greg Abel mag für viele noch ein unbeschriebenes Blatt sein, doch nach allem, was ich erlebt und gehört habe, bringt er das richtige Werteverständnis und die nötige Tiefe mit. Er wird in große Fußstapfen treten – aber nicht, um sie zu kopieren, sondern um den Weg in Buffetts Sinne weiterzugehen.



Die Prinzipien bleiben dieselben: Geduld vor Aktionismus, Analyse vor Spekulation, Substanz vor Hype – und ein Verständnis dafür, wie stabiler Kapitalfluss langfristig Vermögen sichert.

Auch ohne eigene Dividendenausschüttungen zeigt Berkshire, wie wertorientiertes Denken funktioniert.



Dr. Bastian Siegert

08.05.2025