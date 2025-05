Analyst: In den USA produziertes iPhone würde 3.500 Dollar kosten

Die Apple-Aktien fielen am Freitag im Handel in der Spitze um rund 2,5 Prozent, nachdem US-Präsident Trump erklärte, dass der Tech-Gigant eine Zollgebühr von 25 Prozent auf iPhones zahlen müsse, die nicht in den USA hergestellt werden.

"Ich habe Tim Cook von Apple schon vor langer Zeit informiert, dass ich erwarte, dass die iPhones, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden, auch in den Vereinigten Staaten hergestellt und gebaut werden – nicht in Indien oder anderswo", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. "Wenn das nicht der Fall ist, muss Apple eine Zollgebühr von mindestens 25 Prozent an die USA zahlen". Eine halbe Stunde später teilte er gegen die EU aus und sagte, dass er die Zölle auf Importe aus Europa auf 50 Prozent erheben werde, gültig ab dem 01. Juni.