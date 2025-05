Semperis ernennt Aleksandra Hochstein zur Bereichsleiterin für DACH und Benelux

HOBOKEN, N.J., 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Semperis, ein Anbieter von KI-gestützter Identitätssicherheit und Cyber Resilience, hat Aleksandra Hochstein zur Bereichsleiterin für DACH und Benelux ernannt. In ihrer Funktion wird Hochstein den Kundenstamm und das Partnernetzwerk des Unternehmens weiter ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitale Widerstandsfähigkeit mit der wachsenden Produktpalette von Semperis zu stärken.

Hochstein verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Förderung von wachstums- und leistungsfähigen Vertriebsteams in den Bereichen IT und Cybersicherheit. Bevor sie zu Semperis kam, war Hochstein als regionale Leiterin bei Elastic tätig. Zuvor hatte sie leitende Positionen bei Zscaler und Forcepoint inne, wo sie spezielle technische Fachkenntnisse in den Bereichen Cloud-Sicherheit und Unternehmensinfrastruktur erwarb.