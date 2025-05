Opawica Explorations Inc. wird von Metals and Mining Review als „Goldexplorationsunternehmen des Jahres 2025 in Kanada“ ausgezeichnet 23. Mai 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das „Unternehmen“ oder „Opawica“), ein kanadischer Mineralexplorer mit Fokus auf Edel- und Basismetalle im Goldgürtel Abitibi. Opawica …