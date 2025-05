Service für Eigentümer / Online-Verfügbarkeitscheck für die Frankfurter Fernwärme gestartet (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mainova Aktie Die Mainova Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,69 % und einem Kurs von 366 auf Frankfurt (23. Mai 2025, 08:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mainova Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,02 %. Die Marktkapitalisierung von Mainova bezifferte sich zuletzt auf 22,22 Mio.. Mainova zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 21,680. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1900 %.

Frankfurt (ots) - Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt klimaneutral zu werden.Um Kohlendioxid (CO2) wirksam einzusparen, kommt es insbesondere auch auf dieWärmeversorgung an. Denn diese macht über 50 Prozent des Energiebedarfs inDeutschland aus und beruht heute noch zu großen Teilen auf fossilen Quellen.Auch die Stadt Frankfurt verfolgt ambitionierte Klimaschutzziele und setzt dabeiauf Fernwärme. Gerade in dichtbesiedelten Gebieten trägt diese wirksam mit dazubei, CO2-Emissionen zu reduzieren. Um die Wärmewende zu realisieren, investiertMainova in hohen Maßen in Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Im vergangenenJahr hat der regionale Energieversorger seinen Fernwärme-Transformationsplanvorgestellt: Bis 2040 soll die Erzeugung auf klimaneutrale Quellen umgerüstetwerden.Damit noch mehr Haushalte und Unternehmen von den Vorteilen der Fernwärmeprofitieren, schließt Mainova weitere Kunden an das bestehende Fernwärmenetz anund baut dieses stark aus. Um zu erfahren, wo die Fernwärme künftig verfügbarsein wird, hat Mainova einen Online-Service bereitgestellt: Aufwww.mainova.de/fernwaerme (https://www.mainova.de/waermecheck) können sichWohnungs- und Hausbesitzer darüber informieren, ob und wann einFernwärmeanschluss für eine bestimmte Adresse möglich ist. Fällt die Antwortpositiv aus, kann direkt eine entsprechende Anfrage gestellt werden. Andernfallsbesteht die Möglichkeit, seine Kontaktdaten zu hinterlassen, um sich von Mainovazu alternativen Energielösungen beraten zu lassen.Fernwärme ist auch das Thema unserer aktuellen Podcast-Folge unterwww.mainova.de/podcast (https://www.mainova.de/de/wissenswertes/podcast/alle-folgen/fernwaerme-unser-gruener-heisser-tipp-mit-khatra-hahn-fernwaerme-expertin-der-mainova-ag-150666) . Einfach mal reinhören!Über die Fernwärme in FrankfurtDas mehr als 310 Kilometer lange Fernwärmenetz der Mainova in Frankfurt ist inden letzten 20 Jahren bereits um rund 100 Kilometer gewachsen. Seit 2017 sinddie Heizkraftwerke in einem Fernwärmeverbund zusammengeschlossen. Dafür wurdendie Mainova-Heizkraftwerke Messe, West und Niederrad sowie das Müllheizkraftwerk(MHKW) in der Nordweststadt über eine 13,5 Kilometer lange Fernwärmeleitungmiteinander verbunden. Die stärkere Nutzung der CO2-neutralen Wärme aus demMüllheizkraftwerk sowie die Außerbetriebnahme veralteter dezentralerErzeugungsanlagen im Zuge des Fernwärmeausbaus sparen seitdem in Frankfurtjährlich 100.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Auch trägt der Verbund maßgeblich zurVersorgungssicherheit bei.Mainova versorgt aktuell rund 5.600 Liegenschaften in 32 Stadtteilen mit