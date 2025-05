PeproMene Bio, Inc. und das Institute for Follicular Lymphoma Innovation (IFLI) geben bekannt, dass der erste Patient mit follikulärem Lymphom (FL), der mit BAFF-R zielgerichteten CAR-T-Zellen (PMB-CT01) behandelt wurde, ein vollständiges Ansprechen errei

Der erste stark vorbehandelte r/r FL-Patient, der bei City of Hope mit PMB-CT01 behandelt wurde, erreichte eine CR einen Monat nach der Behandlung.

Insgesamt 7/7 r/r B-NHL-Patienten, einschließlich MCL, DLBCL und FL, die mit PMB-CT01 behandelt wurden, haben eine anhaltende CR (1 bis mehr als 29 Monate) erreicht, wobei ausschließlich Grad 1 CRS und ICANS beobachtet wurden.

IRVINE, Kalifornien, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. (PMB), ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das neuartige Therapien zur Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass der erste r/r FL-Patient, der in der Phase-1-Studie PMB-102 mit PMB-CT01 (BAFFR-CAR T-Zellen) behandelt wurde, einen Monat nach der Behandlung eine vollständige Remission erreicht hat.

„Wir freuen uns, berichten zu können, dass ein Patient mit r/r FL nach der Behandlung mit PMB-CT01 eine komplette Remission erreicht hat, womit sich die Gesamtzahl der Patienten auf sieben erhöht hat – alle erreichten eine 100%ige CR-Rate mit dauerhaftem Ansprechen und einem überschaubaren Sicherheitsprofil. Der Patient hatte zuvor sieben Therapielinien durchlaufen, darunter Chemoimmuntherapien, CD19 CAR T-Zellen, einen trispezifischen Antikörper und ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC). Bemerkenswerterweise traten bei dem Patienten weder CRS noch ICANS auf", sagte Dr. Elizabeth Budde, Leiterin der Studie und außerordentliche Professorin für Hämatologie bei City of Hope, einer der größten und fortschrittlichsten Organisationen für Krebsforschung und -behandlung in den USA.

Das follikuläre Lymphom (FL) ist die häufigste indolente (langsam wachsende) Form des B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) und macht 20 % der NHL in den USA aus.1 FL gilt mit den derzeitigen Standardtherapien als unheilbar.2 Die Patienten erleiden häufig einen Rückfall, und mit jedem Rückfall werden die Remission und die Zeit bis zur nächsten Behandlung kürzer.3 Patienten mit r/r FL benötigen zusätzliche medizinische Optionen. „Das IFLI hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung innovativer Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit r/r FL zu beschleunigen", erklärte Dr. Michel Azoulay, M.D., Marketingleiter des Institute for Follicular Lymphoma Innovation. „Ich freue mich sehr, dass PMB-CT01 bei diesem ersten FL-Patienten eine vielversprechende Wirksamkeit und Sicherheit gezeigt hat."„Die meisten Teilnehmer der PMB-102-Studie erlitten nach der CD19-CAR-T-Therapie einen Rückfall und/oder wiesen CD19-negative Tumore auf. PMB-CT01 könnte eine praktikable Alternative für Patienten darstellen, die mit dieser Herausforderung konfrontiert sind", sagte Dr. Hazel Cheng, Betriebsleiterin von PMB. „Wir engagieren uns sehr für die Entwicklung dieser ersten BAFFR-CAR-T-Therapie ihrer Klasse und freuen uns, unsere Studie in eine Expansionsphase mit mehreren Standorten voranzutreiben, die Patienten mit r/r MCL, DLBCL und FL einschließen wird."