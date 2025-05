SPD-Generalsekretär will "Übergewinnsteuer" diskutieren

SirWilliams schrieb 18.05.25, 11:17

Was ist die Alternative – Schulden machen oder riskieren, dass die EU einen Krieg gegen Russland verliert und sich ganz oder teilweise unterwerfen muss?

Gerade jene, die sich heute moralisch über Aufrüstung empören, würden unter einem autoritären Regime wie dem von Wladimir Putin eine völlig andere Definition von „Moral“ kennenlernen – eine, die kaum mit ihrem bisherigen Weltbild vereinbar sein dürfte.



Man kann es nicht oft genug betonen: Russland befindet sich seit über zwei Jahren in einer Kriegswirtschaft. Die Rüstungsproduktion läuft im 24-Stunden-Takt, täglich werden Tausende neue Soldaten rekrutiert. Mit Nordkorea hat sich bereits ein weiterer autoritärer Staat offen an Russlands Seite gestellt, und auch China könnte – nicht zuletzt als Reaktion auf geopolitische Spannungen mit den USA – seine Unterstützung für Moskau verstärken.



Angesichts dieser Dynamik wäre es fahrlässig, nichts zu tun. Doch genau dieses gefährliche Narrativ verbreitet die russische Propaganda derzeit erfolgreich: Aufrüstung sei Kriegstreiberei. Viele übernehmen diese Sicht – ohne sich die Mühe zu machen, einmal genau hinzusehen, was tatsächlich auf russischer Seite geschieht.



Rheinmetall bleibt eine Jahrhundertchance.

Im Vergleich zur internationalen Rüstungskonkurrenz ist das Unternehmen nach wie vor relativ klein und verfügt entsprechend über erhebliches Aufholpotenzial. Sollte Friedrich Merz als Kanzler tatsächlich den Plan verfolgen, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas auszubauen, dürfte Rheinmetall eine zentrale Rolle dabei spielen.



Es liegt zudem auf der Hand, dass ein Großteil der dafür vorgesehenen Investitionen in deutsche Unternehmen fließen wird – allein schon aus industriepolitischen und sicherheitstechnischen Gründen. Rheinmetall steht damit vor einer einzigartigen strategischen Positionierung im kommenden Jahrzehnt.



Erste Kursziel bei 2200€ wie von Analysehäusern verkalkuliert sind nur die kurzfristigen Ziele. Eine 5000€ ist auch auf lange Sicht, mindestens, realistisch.



https://www.n-tv.de/wirtschaft/Putin-kann-sich-Frieden-nicht-leisten-article25773150.html