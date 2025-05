Globale Börsen im Minus: DAX und TecDAX führen Verluste an

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.640,17 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 1,60%. Damit gehört er zu den größten Verlierern unter den betrachteten Indizes. Auch der MDAX zeigt eine negative Entwicklung und liegt bei 29.907,05 Punkten, was einem Minus von 0,69% entspricht. Der SDAX notiert bei 16.285,49 Punkten und fällt um 0,84%. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, verzeichnet mit einem Rückgang von 1,88% auf 3.780,48 Punkte den stärksten Verlust unter den deutschen Indizes. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 41.613,29 Punkten und verliert 0,54%. Der S&P 500, ein weiterer wichtiger US-Index, notiert bei 5.802,34 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,66%. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend negative Tendenz, wobei insbesondere die deutschen Indizes DAX und TecDAX stärkere Verluste hinnehmen müssen.Die internationalen Märkte bleiben ebenfalls unter Druck, was auf eine allgemeine Unsicherheit unter den Anlegern hindeutet.Die DAX Topwerte zeigen eine moderate positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Plus von 0.87%. Rheinmetall folgt mit 0.62% und E.ON schließt mit 0.58% ab.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX Flopwerte erhebliche Verluste. Die Deutsche Bank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.64%, gefolgt von Brenntag mit -4.62% und Porsche AG mit -4.11%.Im MDAX stechen die Topwerte deutlich hervor, insbesondere Evotec mit einem beeindruckenden Anstieg von 17.02%. TAG Immobilien und LEG Immobilien zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1.57% und 0.96%.Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von PUMA mit -3.66%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit -3.60% und Lanxess mit -3.04%.Die SDAX Topwerte zeigen eine gemischte Performance, wobei PVA TePla mit 6.61% den höchsten Anstieg verzeichnet. Springer Nature und PATRIZIA folgen mit 4.13% und 2.66%.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, angeführt von Amadeus FiRe mit einem Rückgang von 6.18%. Salzgitter und Wuestenrot & Wuerttembergische folgen mit -5.83% und -4.86%.Im TecDAX dominiert Evotec erneut mit einem Anstieg von 17.02%. IONOS Group und Formycon zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.33% und 0.90%.Die TecDAX Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von Siemens Healthineers mit -3.53%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec und Infineon Technologies mit -3.60% und -3.75%.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine schwache positive Entwicklung, angeführt von Coca-Cola mit 0.79%. Chevron Corporation und McDonald's folgen mit 0.20% und 0.03%.Die Flopwerte im Dow Jones sind negativ, angeführt von Apple mit -2.28%, gefolgt von Nike (B) mit -2.02% und Salesforce mit -1.24%.Die Topwerte im S&P 500 zeigen eine starke Performance, angeführt von Intuit mit 8.50%. Enphase Energy und Freeport-McMoRan folgen mit 4.21% und 3.04%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Microchip Technology mit -5.24%, gefolgt von Super Micro Computer mit -4.14% und Moderna mit -3.52%.