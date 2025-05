Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie im Rampenlicht - 23.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,84 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden.Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,21 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,73 % 1 Monat +17,28 % 3 Monate +22,84 % 1 Jahr +131,52 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 257 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,52 Mrd.EUR wert.

COIU and MSTU will be Canada's first double leveraged ETFs linked to these U.S. stocksUniversal Digital and LongPoint sign a partnership agreement to establish ETFs in CanadaToronto, Ontario--(Newsfile Corp. - May 23, 2025) - LongPoint Asset …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Universal Digital and LongPoint enter into a partnership agreement to establish ETFs in CanadaUniversal Digital and LongPoint have filed a preliminary prospectus seeking to list 2X leveraged single stock ETFs on Coinbase and MicroStrategyVancouver, …

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.