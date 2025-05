Lindsey Rix-Broom wird Geschäftsführerin für Europa von Great-West Lifeco

Winnipeg, Mb (ots/PRNewswire) - TSX:GWO



Heute gab Great-West Lifeco Inc. ("Lifeco" oder "das Unternehmen") bekannt, dass

Lindsey Rix-Broom, derzeit Geschäftsführerin von Canada Life U.K., mit Wirkung

vom 1. Juli 2025 zur Geschäftsführerin, Europa, ernannt wurde. Dies folgt auf

die bereits angekündigte Ernennung von David Harney, derzeit Präsident &

Betriebsleiter, Europa und Kapital- und Risikolösungen, zum Präsident &

Geschäftsführer, Great-West Lifeco und Canada Life, mit Wirkung zum 1. Juli

2025.



Lindsey wird direkt an den Präsidenten und Geschäftsführer von Lifeco berichten

und Mitglied des Lifeco Führungskommitees werden. Sie wird Canada Life U.K. bis

zur Ernennung eines Nachfolgers weiter leiten, um einen reibungslosen Übergang

und eine kontinuierliche Dynamik zu gewährleisten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Permanent TSB Auf Wachstumskurs permanent tsb Group Holdings -1,20 % Aktie 0 Aufrufe heute matjung 06.03.25, 18:49

Lindsey ist eine anerkannte Führungskraft in der Branche und verfügt über 25Jahre Führungserfahrung. Als Geschäftsführerin von Canada Life U.K. hat sieeinen starken Fokus und Ambition eingebracht, um die strategischen Prioritätenzur Vereinfachung, Modernisierung und zum Wachstum des Unternehmens umzusetzen.Sie hat ein beträchtliches Wachstum in wichtigen Geschäftsbereichenvorangetrieben, eine bedeutende Marktchance im britischen Markt fürRentenversicherungen mit Pauschalleistungen genutzt, erhebliche Werte aus derBilanz freigesetzt und umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in den BereichenBetrieb und Technologie geleitet."Lindseys Fähigkeiten, Führungsqualitäten, kaufmännischer Scharfsinn undKundenorientierung haben unser britisches Geschäft stark vorangetrieben, und ichweiß, dass sie die gleiche disziplinierte Herangehensweise in ihre Rolle alsLeiterin unseres europäischen Geschäftssegments einbringen wird", so DavidHarney, neuer Präsident und Geschäftsführer, Great-West Lifeco und Canada Life."Ich freue mich darauf, eng mit Lindsey zusammenzuarbeiten, um die Strategie vonLifeco in Europa voranzutreiben.""Lindsey ist eine bewährte Führungspersönlichkeit, die bewiesen hat, dass sie inder Lage ist, nachhaltiges Wachstum und Werte zu schaffen", sagte Paul Mahon,Präsident und Geschäftsführer von Great-West Lifeco und Canada Life. "Mit diesenVeränderungen verfügt David Harney über ein starkes und erfahrenes Team, das dieAmbitionen von Lifeco umsetzen kann, während er die Führung des Unternehmensübernimmt.""Ich freue mich über die Möglichkeit, mit unseren Führungskräften in ganz Europazusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz und unseren Einfluss auf die Kunden inGroßbritannien, Irland und Deutschland auszubauen", so Lindsey Rix-Broom, neueGeschäftsführerin, Europa.