12 Prozent Rendite: Der versteckte Dividendenriese vom Bosporus

Wenn von Dividendenaktien die Rede ist, denken viele an Coca-Cola , Altria oder die Allianz . (Sie alle haben wir im Rahmen des Dividenden-Radars schon vor einer Weile genauer untersucht: Coca-Cola hier , Altria hier und die Allianz hier .) Aber wer gezielt nach zweistelligen Renditen sucht, muss mitunter geografisch umdenken. In der Türkei etwa findet sich ein außergewöhnlicher Kandidat: Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.). Das Unternehmen ist der mit Abstand größte Raffineriekonzern des Landes und gilt als einer der beständigsten Dividendenzahler am Bosporus.

Ausschüttungsmaschine

Tüpraş wurde 1983 gegründet und betreibt heute vier große Raffinerien in der Türkei. Der Konzern produziert über 30 Millionen Tonnen Erdölprodukte pro Jahr und deckt damit rund 60 Prozent des türkischen Marktes ab. Tüpraş ist eigenen Angaben zufolge das siebtgrößte Raffinerieunternehmen in Europa und die Nummer 30 weltweit.

Die Ausschüttungspolitik ist aktionärsfreundlich: Ein Großteil des Jahresgewinns wird regelmäßig in Form von Bardividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Wie Tüpraş selbst erklärt, soll "eine durchschnittliche Dividendenausschüttungsquote von 80 Prozent" ermöglicht werden. Daran dürfte auch Großaktionär Koç interessiert sein.

Die Dividenden von Tüpraş sind ein großer Anreiz für Investoren. Über den Zeitraum von 2022 bis 2025 belaufen sich die Ausschüttungen auf insgesamt 2,9 Milliarden Euro, was eine kumulative Dividendenrendite von über 45 Prozent ergibt, die zu den höchsten an der Borsa Istanbul zählt.

Im Jahr 2024 wurden 43 Milliarden Lira (972 Millionen Euro) in zwei Raten gezahlt, was 22,32 Lira pro Aktie entsprach beziehungsweise einer Dividendenrendite von 15,73 Prozent. Für 2025 kündigte Tüpraş eine Dividende in Höhe von 29,3 Milliarden Lira, ebenfalls in zwei Raten, an, die insgesamt 15,21 Lira pro Aktie beträgt. Das entspricht gemessen am aktuellen Kurs einer Rendite von 11,8 Prozent.

Nachdem bei der ersten Tranche Anfang April rund 7,785 Lira pro Aktie ausgeschüttet wurden, folgen im Oktober weitere 7,42 Lira je Anteilsschein. In den vergangenen 20 Jahren hat Tüpraş eigenen Angaben zufolge viermal keine Dividende ausgeschüttet (2014 und 2019-2021). Das wurde durch außergewöhnlich hohe Ausschüttungen im Anschluss wieder wettgemacht. Das Risiko, dass es bei weniger gut laufenden Geschäften zu gar keiner Auszahlung kommt, ist also sehr hoch.

Hoher Cashflow trifft auf staatliches Umfeld

Tüpraş ist eng mit der staatlich geprägten Energiepolitik der Türkei verflochten. Der Hauptaktionär Koç Holding gilt als regierungsnah. Fast die Hälfte der Aktien (46,8 Prozent) ist aber frei handelbar, das Unternehmen weist also eine vergleichsweise hohe Liquidität im Handel auf. Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Binnenmarktnachfrage und politischen Schutzmechanismen – ist aber gleichzeitig anfällig für Eingriffe bei Preisgestaltung oder Exportrestriktionen.

Trotzdem liefert Tüpraş beständig hohe Cashflows. 2024 lag der Nettogewinn bei rund 18,3 Milliarden Lira (417 Millionen Euro). Auch wenn der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 76 Prozent schrumpfte und die Ausschüttungsquote aktuell sehr hoch ist, scheint die Finanzlage von Tüpraş immer noch angemessen.

Ende 2024 beliefen sich die Netto-Barbestände auf stattliche 1,85 Milliarden Euro. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt bei minus 1,1x, was bedeutet, dass das Unternehmen über ausreichend Liquidität verfügt.

Der täglich schwankende Ölpreis und geopolitische Verwerfungen zählen zu den Risiken für die Geschäfte und die Einnahmen von Tüpraş. Sie werden aber durch die dominierende Marktstellung des Unternehmens abgefedert.

Dividendenrendite im europäischen Vergleich

Zum Vergleich:

Equinor (hier im Radar) zahlt aktuell rund 10,4 Prozent Dividendenrendite,

TotalEnergies (hier im Radar) liegt bei rund 6,4 Prozent.

Tüpraş bietet derzeit 11,8 Prozent – allerdings in türkischer Lira und mit erhöhtem Risiko.

Ein Investment von 100.000 Euro in Tüpraş-Aktien könnte brutto jährlich rund 11.700 Euro Dividende einbringen (bei stabilem Wechselkurs und gleichbleibender Ausschüttung). Mehr dazu bei der Beispielrechnung unten.

Doch: Der Wechselkurs ist entscheidend. Die türkische Lira hat in den letzten zehn Jahren massiv gegenüber dem Euro abgewertet. Wer investiert, braucht einen langen Atem – oder eine klare Währungsabsicherung. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es bei der Lira zu einer Trendwende kommt.

Fazit: Viel Ausschüttung, viel Risiko

Tüpraş ist nichts für Dividenden-Anfänger. Aber wer bereit ist, politische und währungsbedingte Risiken in Kauf zu nehmen, bekommt eine Substanzaktie mit beeindruckender Dividendendisziplin und hohen Ausschüttungen. Der Titel kann eine interessante Diversifikation abseits der klassischen Dividendengrößen bieten.

Passives Einkommen

Wer mit Tüpraş-Aktien auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro jährlich kommen will, benötigt bei einer Dividende von 15,21 Lira (0,34 Euro) rund 35.300 Aktien des Unternehmens. Bei einem aktuellen Kurs von 128,60 Lira an der Börse Istanbul kosten die Titel 4.552.000 Lira (etwa 103.000 Euro). (Jeweils ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern und anderer Abgaben wie Transaktionskosten.)

Zum Vergleich: Bei Stanley Black & Decker waren es in der vergangenen Woche 260.000 Euro. Und bei den beiden europäischen Konkurrenten Equinor und Total wären es 115.000 Euro beziehungsweise 190.000 Euro.

Besteuerung türkischer Dividenden in Deutschland

Deutschland und die Türkei haben ein Doppelbesteuerungsabkommen. Die Quellensteuer auf Dividenden beträgt 15 Prozent in der Türkei und kann auf die deutsche Abgeltungsteuer von 25 Prozent angerechnet werden. Man zahlt also nicht doppelt, sondern nur die Differenz. Tüpraş schüttet die Dividenden bar aus, ein automatisches Reinvestitionsprogramm gibt es nicht.

Wichtig: Bei einigen Brokern muss man die Anrechnung in der Steuererklärung selbst angeben. Da die Dividenden in türkischen Lira gezahlt werden, können außerdem Wechselkursgewinne oder -verluste entstehen, die ebenfalls steuerlich relevant sind.

Übersicht zur Dividende von Tüpraş*

Marktkapitalisierung: 247,8 Milliarden Lira (5,6 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 4 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: +10,7% p.a.



Zeitplan

17.02.2025: Dividendenankündigung

30.09.2025: Ex-Tag (für die 2. Ausschüttung)

01.10.2025: Record Date

02.10.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Tüpraş, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Lira*** 2025 11,83 15,21 2024 15,73 22,32 2023 7,26 10,38 2022 69,93 52,94 2021 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 2018 91,05 15,15 2017 78,34 13,60

* Quelle: Tüpraş.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, beziehungsweise für 2025 der aktuelle Kurs.

*** Leider war es nicht möglich, Prognosen für den Nettogewinn oder die Dividende zu finden. Die Angaben über die Höhe der Ausschüttungen in den vergangenen Jahren sind vom Unternehmen selbst.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.