Univar Solutions und Shandong Head Group Co, Ltd. Aufbau einer exklusiven europäischen Partnerschaft zur Verbesserung der Versorgung mit Celluloseethern und pharmazeutischen Hilfsstoffen

DOWNERS GROVE, Ill. und ZIBO-STADT, China, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein führender globaler Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, und Shandong Head Group Co., Ltd, der weltweit führende Hersteller von Celluloseethern, gaben heute gemeinsam eine strategische Vereinbarung zur Ausweitung ihrer bestehenden Vertriebspartnerschaft für Spezialinhaltsstoffe auf ausgewählte europäische Pharma- und Nutrazeutikmärkte bekannt. Durch diese Expansion werden die Stärken von Univar Solutions und SD Head USA aus ihrer jüngsten nordamerikanischen Partnerschaft gebündelt, die maßgeblich dazu beigetragen hat, die vielfältigen Anforderungen der Pharma- und Nutrazeutika-Branche noch effektiver zu bedienen. Diese globale Kooperation unterstreicht das gemeinsame Engagement, die weltweit steigende Nachfrage nach spezialisierten Inhaltsstofflösungen zu befriedigen, die die Leistung und Wirksamkeit von oralen Arzneimitteln und Nutrazeutika in fester Dosierung deutlich verbessern.

Die globale Ausrichtung von Univar Solutions und der Shandong Head Group konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, Qualität und Innovation bei der Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen mit hochwertigen Hilfsstoffen in Verabreichungssystemen

„Aufbauend auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit in Nordamerika freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit der Shandong Head Group auf den europäischen Markt auszuweiten und damit den regionalen Bedarf an hochwertigen Celluloseethern und pharmazeutischen Hilfsstoffen zu decken", so Aaron Lee, globaler Vizepräsident für Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions. „Wir erwarten eine robuste und dauerhafte globale Beziehung, die unseren Kunden Wachstum und Konsistenz bietet, während wir gemeinsam Innovationen vorantreiben. Gemeinsam wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden Zugang zu den bestmöglichen Spezialinhaltsstoffen und Lösungen haben, die ihr Geschäft unterstützen und dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung und Ernährung weltweit voranzubringen."

Celluloseether sind vielseitige Hilfsstoffe, die in Anwendungen wie Formulierungen mit verzögerter und kontrollierter Freisetzung, Filmbeschichtung, Bindemittel, Suspensionsmittel und feste Dispersionsmittel eingesetzt werden. Die Vereinbarung umfasst eine umfangreiche Auswahl an Methylcellulose (MC) und Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) als pharmazeutische Hilfsstoffe. Hilfsstoffe sind multifunktionale Substanzen, die bei pharmazeutischen und nutrazeutischen Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen. Sie tragen zur Stabilität, Bioverfügbarkeit und Gesamtwirksamkeit von Medikamenten bei, indem sie deren ordnungsgemäße Aufnahme und Abgabe im Körper erleichtern. Celluloseether wie MC und HPMC werden aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen, was sie zu einer effektiven und umweltbewussten Wahl für pharmazeutische Anwendungen macht. Dies steht im Einklang mit der wachsenden Nachfrage der Industrie und der Verbraucher nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Produkten und Herstellungsverfahren.