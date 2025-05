Euro weiter über 1,13 Dollar - trotz US-Zolldrohungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag wieder den Weg nach oben gefunden. Im New Yorker Handel wurden für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1359 US-Dollar bezahlt. Neue US-Zolldrohungen gegen die EU belasteten sie nicht merklich. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1301 (Donnerstag: 1,1309) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8848 (0,8842) Euro gekostet.

US-Präsident Donald Trump drohte der EU Strafzölle von 50 Prozent auf deren Produkte an. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Denn die laufenden Verhandlungen führten zu nichts.