Circle K eröffnet in Göteborg, Schweden, den ersten europäischen Supermarkt mit reiner Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Größter spezieller Supermarkt-/EV-Hub im globalen Circle K-Netzwerk

LAVAL, QC, 23. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Circle K eröffnet heute offiziell seine erste Ladestation für Elektrofahrzeuge in Europa. Sie befindet sich in Gårda, in der Nähe des Zentrums von Göteborg. Mit zehn ultraschnellen Ladegeräten und einem 100 m² großen Supermarkt ist Gårda die größte reine Ladestation für Elektrofahrzeuge im weltweiten Netzwerk von Circle K.

Hans-Olav Høidahl, EVP European Operations und Global eMobility, kommentiert die Entwicklung von Circle K im Bereich Elektrofahrzeuge in Europa wie folgt: „Unser neuer Standort in Gårda ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Kunden mit Elektrofahrzeugen zu gewinnen – indem wir ihnen einfaches und bequemes Laden mit einem umfassenden Einzelhandelserlebnis bieten. Mit ultraschnellen Ladegeräten, einer großartigen Auswahl an Speisen und Getränken, WLAN und zahlreichen Sitzgelegenheiten wurde der Standort so gestaltet, dass er den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird. Es ist eine sichere Anlaufstelle auf der Straße und ein klarer Schritt vorwärts in unserem Bestreben, die bevorzugte Ladestation für unterwegs in ganz Europa zu werden."