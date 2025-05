Mustang Energy Corp. nimmt Feldprogramm auf dem Uranprojekt 914W auf

VANCOUVER, British Columbia, 23. Mai 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) gibt den Beginn seines Feldexplorationsprogramms 2025 auf dem Projekt 914W (das „Projekt“) bekannt, das sich in einer vielversprechenden Region südlich des weltberühmten Athabasca-Beckens befindet, die für ihr Mineralpotenzial bekannt ist. Das Unternehmen hat gemäß einer Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit Skyharbour Resources Ltd. eine Beteiligung an dem Projekt erworben, wonach das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen eine 75-prozentige Beteiligung am Projekt erwerben kann. Weitere Einzelheiten zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2024, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt ist.