"Keine Werbeaktion" - Lidl kündigt langfristige Preissenkung an

Neckarsulm (dts Nachrichtenagentur) - Der Lebensmittel-Discounter Lidl will seine Preise deutlich senken. Regional sollten einzelne Artikel "bis zu 35 Prozent günstiger werden", schreibt die "Bild-Zeitung" in ihrer Samstagausgabe.



"Mit der größten Preissenkung aller Zeiten entlasten wir unsere Kunden spürbar und setzen ein klares Signal in der Branche", sagte Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland. "Wir verstehen es als unsere gesellschaftliche Aufgabe und Auftrag langfristig das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten."



Es handele sich angeblich nicht um eine Werbeaktion. Lidl investiere vorwiegend in Preisnachlässe und wolle durch diese vor allem die Kunden dauerhaft entlasten und die Kaufkraft in der Bevölkerung erhöhen.



Tatsächlich dürfte das Vorhaben auch ein Angriff auf den Konkurrenten Aldi sein. Der gilt bei manchen Verbrauchern als noch billiger. In Preisvergleichen kommt immer wieder heraus, dass die Unterschiede tatsächlich gering sind.