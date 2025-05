2075 - Wenn Schönheit zum Verbrechen wird

Jeder Erfolg fußt auf einer Idee, nicht umsonst stieg der Historiker und Soziologe zum mehrfachen Bestsellerautor auf. 30 Werke veröffentlichte Dr. Dr. Rainer Zitelmann, die weltweit in 35 Sprachen übersetzt wurden. In den vergangenen Jahren schrieb er zudem Artikel oder gab Interviews in führenden Medien wie Wall Street Journal, Times, Forbes, Newsweek, Daily Telegraph, Le Monde, Corriere della Sera. Im deutschsprachigen Raum wurden seine Bücher besprochen in Der Spiegel, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Welt, Handelsblatt und Focus. Er wurde nominiert für den Hayek Book Prize 2025 des Manhattan Institute.

