2025 bereits rund 1.000 Artikel national und regional dauerhaft im Preis reduziert - ALDI plant weiteren, historischen Schritt, um Kundinnen und Kunden zu entlasten

Essen / Mülheim an der Ruhr (ots) - Vor über 110 Jahren hat ALDI das

Discount-Prinzip erfunden und steht seit dem konsequent als Grundversorger an

der Seite aller Menschen. Ob Butter, Brot oder Joghurt: Mit rund 1.000 dauerhaft

reduzierten Artikeln allein im Jahr 2025 sorgt der Preisführer bereits für

konkrete finanzielle Entlastung. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten folgt nun

ein weiterer, historischer Schritt: In den kommenden Wochen wird der Discounter

über alle Warengruppen hinweg weitere hunderte Artikel - national sowie regional

- dauerhaft im Preis reduzieren. Damit steht der Erfinder des Discount-Prinzips

an der Seite aller Kundinnen und Kunden.



"Wir setzen seit jeher die Preise im Lebensmitteleinzelhandel und haben alleine

in diesem Jahr bereits rund 1.000 Artikel dauerhaft im Preis reduziert. Unsere

Kundinnen und Kunden können sich in den kommenden Wochen auf weitere, zahlreiche

Preissenkungen verlassen. Preisführerschaft ist für uns kein kurzfristiger

Aktionsmodus, sondern ein Grundprinzip. Damit entlasten wir die Menschen in

Deutschland in diesen herausfordernden Zeiten. Das ist unsere Aufgabe als

Erfinder des Discounts und Preisführer. Das ist Gutes für alle. Dafür geben wir

jeden Tag alles", sagt Felix Rottmann, ALDI Nord Deutschlandchef.



"ALDI steht seit über 110 Jahren, also über Generationen hinweg, als

Grundversorger und Preisführer an der Seite aller Menschen. Gerade in den

aktuell für die Menschen auf so vielen Ebenen fordernden Zeiten ist es unsere

Aufgabe, für Stabilität zu sorgen, indem sich in unserer Gesellschaft alle etwas

Gutes leisten können - losgelöst von Einkommen, Beruf oder individueller

Lebenssituation. Unser Versprechen ist deswegen klar und einfach: Bei uns können

sich alle Menschen einfach jederzeit auf den Original ALDI Preis verlassen. Das

ist keine Werbung. Das ist unsere DNA. Das ist unser Unternehmenszweck",

bestätigt Swen Gallina, Sprecher des Verwaltungsrats ALDI SÜD Deutschland.



