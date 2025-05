Zoll-Irritationen in DAX und DJI

Anzeige

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 24160). Der Zielbereich einer kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Eine gedehnte lila 3 kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24160). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, lila 2 bisher 18809, lila 3 bisher 24160.In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, eventuell laufende orangene 4 bisher 18809 bzw. abgeschlossene orangene Alt: 4=21670 (in der IG-Osterindikation) nebst orangener Alt: 5/blauer Alt: 5 bisher 24160.In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 noch 1-2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und 1-2 deutliche Abschlussvorboten (orangene 4, blaue 4).Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 24160 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich oberhalb 16297 erreicht hat. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24160; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.