Gespräch mit Freenet CEO Der CEO, der Dieter Bohlen bucht In dieser besonderen Episode begrüßen wir - Lukas Spang und Volker Glaser - Christoph Vilanek, den langjährigen Vorstandsvorsitzenden von freenet, der nach über 16 Jahren als CEO und mehr als 20 Jahren in der Telekommunikationsbranche bald neue Wege einschlägt. In einem offenen, inspirierenden Gespräch blickt er auf seine Karriere zurück, teilt wertvolle Erkenntnisse über die Branche und gibt einen Ausblick auf die Zukunft von Wirtschaft und Führung.