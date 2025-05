Hisense erweitert ITS ConnectLife-Plattform auf Geräte von Drittanbietern über Home-APIs von Google

QINGDAO, China, 25. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab heute die Integration von Googles neuen Home-APIs in seine ConnectLife-App bekannt, mit denen Nutzer ihre Smart-Home-Geräte von Drittanbietern bis zum Herbst in das ConnectLife-Ökosystem integrieren können. Dieser Schritt ermöglicht es Nutzern der ConnectLife-App von Hisense, nicht nur Hisense-Produkte wie Fernseher, Kühlschränke und Klimaanlagen, sondern auch eine breite Palette beliebter Smart-Home-Geräte von Drittanbietern nahtlos einzubinden und zu steuern und so ein integriertes Smart-Home-Erlebnis zu schaffen.