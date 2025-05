H3C präsentiert sich erstmals auf der GITEX Europe mit der Strategie „Synergy+", um neue Impulse für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu setzen

Tony Yu, President & CEO von H3C, traf sich mit Berlins Bürgermeister Kai Wegner und der stellvertretenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Yu merkte an, dass Europa seinen digitalen Wandel im Rahmen von Industrie 4.0 vorantreibt und gleichzeitig grüne und digitale Innovationen für ein nachhaltiges industrielles Wachstum nutzt. Im Einklang mit den lokalen Anforderungen wird H3C seine offene, kooperative Philosophie fortsetzen und Kunden und Partnern hochwertige, benutzerfreundliche Produkte und Lösungen anbieten. Durch die Integration von „AI in ALL" und „AI for ALL" möchte H3C die Bereitstellung sicherer, intelligenter Anwendungen beschleunigen und Europa auf seinem Weg in eine nachhaltige digitale Zukunft unterstützen.

BERLIN, 25. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Vom 21. bis 22. Mai feierte H3C, ein führender Anbieter von digitalen Lösungen, sein Debüt auf der GITEX Europe 2025 in Berlin und präsentierte unter dem Motto „Synergy+" seine umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Cloud, Netzwerk, Sicherheit, Computing, Speicher und Endgerätetechnologien.

Qiao Yan, Senior Vice President von H3C und President of Network Product Line, wurde zur Teilnahme an der Podiumsdiskussion „The Fusion of AI, Connectivity and Cloud (Die Verschmelzung von KI, Konnektivität und Cloud)" auf der GITEX Europe eingeladen. Qiao betonte: „Der Aufbau einer nachhaltigen KI-Infrastruktur erfordert die Integration von drei Kernelementen: Rechenleistung, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und energiesparende Technologien. H3C bietet globalen Kunden effiziente, kohlenstoffarme intelligente Lösungen durch intelligente Netzwerkoptimierung und vielfältige, leistungsstarke, umweltfreundliche Computing-Synergien und unterstützt damit das Wachstum der digitalen Wirtschaft und die Ziele der CO2-Neutralität."

Im Rahmen der Strategie „AI in ALL" treibt H3C die digitale Transformation durch technologische Innovationen voran und erzielt umfassende Fortschritte in den Bereichen Rechenzentren, intelligentes Computing und intelligente Konnektivität, um die intelligente Entwicklung der Branche zu steuern.

In den Bereichen Rechenzentren und intelligentes Computing ist H3C führend in der Entwicklung umweltfreundlicher Rechenzentren, um der Revolution im Bereich der Energieeffizienz gerecht zu werden. Das Unternehmen hat neue Branchenstandards für kommerzielle Rechenzentren mit extrem niedrigem Energieverbrauch gesetzt und durch seine Full-Stack-Flüssigkeitskühlungstechnologie in Kombination mit 800G-Silizium-Photonik-Switches und intelligenten Wärmemanagementsystemen eine rekordverdächtige Energieeffizienz (PUE) von unter 1,05 erreicht.