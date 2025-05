EZB im Fokus: Leitzins-Senkung oder Abwarten? Die Entscheidung im Juni!

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer entscheidenden Sitzung im Juni, bei der eine erneute Senkung des Leitzinses erwartet wird. In den letzten Monaten hat die EZB ihre Geldpolitik aggressiv gelockert, um der schwächelnden Euro-Wirtschaft entgegenzuwirken. In sieben der letzten acht Sitzungen wurden die Zinsen gesenkt, was der Wirtschaft eine Atempause verschaffte. Doch die aktuelle Situation ist komplex: Während kurzfristig die Inflation unter das Ziel von zwei Prozent fallen könnte, warnen Experten vor mittelfristigen Inflationsrisiken.

Innerhalb des EZB-Rats gibt es unterschiedliche Meinungen über die weitere Vorgehensweise. Einige Mitglieder plädieren für eine Fortsetzung der Zinssenkungen, während andere eine Pause im Sommer favorisieren. Analysten der Société Générale halten eine weitere Zinssenkung im Juli für unwahrscheinlich, da sich die Handelsbedingungen entspannen und die Konjunkturdaten stabil bleiben. Die Markterwartungen spiegeln diesen Strategiewechsel wider, wobei viele Investoren nur noch mit einer letzten Zinssenkung auf 1,75 Prozent bis zum Jahresende rechnen.

Zusätzlich zu den geldpolitischen Überlegungen hat die Euro-Währung in den letzten Tagen an Wert gewonnen. Im New Yorker Handel wurde der Euro zuletzt bei 1,1359 US-Dollar gehandelt, was auf eine Erholung hinweist. Diese Entwicklung wird nicht wesentlich durch neue US-Zolldrohungen gegen die EU belastet. Trotz der angespannten Handelslage zeigen positive Konjunkturdaten, insbesondere aus Deutschland, dass die Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen ist als zunächst angenommen.

Insgesamt steht die EZB vor einem Dilemma: Soll sie die Zinsen weiter senken, obwohl die Inflation sinkt, oder abwarten, ob sich die neuen Preisrisiken tatsächlich manifestieren? Die Entscheidung im Juni könnte den Weg für die zukünftige Geldpolitik der EZB ebnen, während die Diskussion über die nächsten Schritte bereits begonnen hat.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,137USD auf Forex (24. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.