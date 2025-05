Ölpreise im Sturzflug: OPEC+ und Zollängste belasten den Markt!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche einen Rückgang verzeichnet, der erste seit April. Am Freitag fielen die Preise um etwa 1,9 Prozent, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einführung eines 50-prozentigen Importzolls auf europäische Waren angekündigt hatte. Diese Zollandrohungen schüren Bedenken über eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung, was sich negativ auf die Ölpreise auswirkt. Die Brent-Rohöl-Futures sanken auf 63,80 US-Dollar pro Barrel, was den vierten Verlusttag in Folge markiert.

Zusätzlich zu den Zollbedenken gibt es wachsende Erwartungen, dass die OPEC+ ihre Rohölförderung im Juli weiter erhöhen wird. Analysten schätzen, dass die Gruppe, bestehend aus OPEC-Mitgliedstaaten und anderen wichtigen Förderländern wie Russland, die Produktion um 411.000 Barrel pro Tag anheben könnte. Diese Spekulationen haben den Markt unter Druck gesetzt, da eine Erhöhung der Fördermenge in der Regel zu einem Preisverfall führt. Die OPEC+ hatte bereits in den vergangenen Monaten die Förderziele angehoben, was zu einem Anstieg der Ölreserven in den USA führte und die Preise zusätzlich belastete.