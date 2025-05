Trump setzt Apple-Aktie unter Druck: Drohung mit 25% Zoll auf iPhones!

US-Präsident Donald Trump hat die Apple-Aktie durch seine Forderung, dass iPhones künftig in den USA hergestellt werden müssen, stark unter Druck gesetzt. In einem Beitrag auf Truth Social kündigte Trump an, dass Apple eine Zollgebühr von 25 Prozent auf iPhones zahlen müsse, die nicht in den USA produziert werden. Diese Äußerung folgte auf ein Treffen zwischen Trump und Apple-CEO Tim Cook, bei dem Trump seine Unzufriedenheit über Apples Fertigung in Indien äußerte.

Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Apple-Aktien fielen am Freitag um bis zu 2,5 Prozent. Analysten von Wedbush Securities äußerten sich skeptisch zu Trumps Forderung und wiesen darauf hin, dass die Herstellung von iPhones in den USA aufgrund der hohen Kosten und logistischen Herausforderungen unrealistisch sei. Sie schätzten, dass ein in den USA produziertes iPhone einen Preis von etwa 3.500 US-Dollar erreichen könnte, was für Apple untragbar wäre.