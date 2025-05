Zolldrohungen von Trump: DAX stürzt ab – Anleger in Alarmbereitschaft! Am gestrigen Handelstag erlebten die Aktienmärkte einen plötzlichen Einbruch, der um 13:43 Uhr begann, als US-Präsident Donald Trump mit neuen Zolldrohungen aufwartete. Trump kündigte einen Zoll von 50 % auf EU-Importe ab dem 1. Juni an, was die …