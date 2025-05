Goldpreis explodiert: Steigende US-Verschuldung treibt Anleger in Sicherheit!

Am Freitag erlebte der Goldpreis einen signifikanten Anstieg, der vor allem durch wachsende Bedenken hinsichtlich der US-Verschuldung ausgelöst wurde. Die Notierung für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) überschritt in der Nacht die Marke von 3.300 US-Dollar und erreichte im Vormittagshandel einen Höchststand von 3.334 Dollar, was einem Anstieg von etwa 39 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. In der laufenden Handelswoche hat sich der Preis um mehr als 100 Dollar erhöht und nähert sich dem Rekordhoch von 3.500 Dollar, das im April erreicht wurde. Im Mai war der Goldpreis zwischenzeitlich auf 3.120 Dollar gefallen, konnte sich jedoch deutlich erholen. Über die letzten zwölf Monate hinweg stieg der Kurs um mehr als 40 Prozent.

Der Anstieg des Goldpreises wird durch mehrere Faktoren begünstigt. Geopolitische Spannungen, hohe Inflation und eine gesteigerte Nachfrage von Zentralbanken tragen zur Attraktivität des Edelmetalls als sicherem Hafen in unsicheren Zeiten bei. Besonders die aktuellen Sorgen über die US-Verschuldung haben den Goldpreis stark beeinflusst. Ein von US-Präsident Donald Trump unterstütztes Steuer- und Ausgabengesetz, das kürzlich das Repräsentantenhaus passierte, könnte die Tragfähigkeit der US-Schulden infrage stellen. Rohstoffexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank betont, dass die Umsetzung dieses "massiven Fiskalpakets" die Bedenken hinsichtlich der US-Haushaltslage verstärkt.

Zusätzlich hat die Ratingagentur Moody's die Kreditbewertung der USA herabgestuft, was den Status von US-Staatsanleihen als sicherer Hafen erodiert. Dies führt dazu, dass Anleger verstärkt in Gold investieren, um sich gegen mögliche wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern. Seit dem Frühjahr 2020 hat sich der Goldpreis nahezu verdoppelt, was die anhaltende Nachfrage und das Vertrauen in das Edelmetall unterstreicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Goldpreis aufgrund der besorgniserregenden US-Verschuldung, geopolitischer Spannungen und der Unsicherheiten auf den Finanzmärkten einen signifikanten Anstieg verzeichnet hat. Die Anleger scheinen Gold als eine zunehmend attraktive Anlageoption zu betrachten, während die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin instabil bleiben.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.360USD auf Forex (24. Mai 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.