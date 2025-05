ProSiebenSat.1: Bietergefecht zwischen PPF und MFE – Wer gewinnt? Am Donnerstag stiegen die Aktien von ProSiebenSat.1 über das Angebot eines Großaktionärs, PPF, der seinen Anteil am Unternehmen verdoppeln möchte. Nach einem schwachen Start legten die Aktien um bis zu 2,6 Prozent auf 7,19 Euro zu, was über dem von …