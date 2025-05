Bayer-Aktien im Aufwind: Eylea-Zulassung und positive Marktentwicklung!

Die Aktien von Bayer haben sich in einem schwächeren Marktumfeld am Donnerstagvormittag positiv entwickelt und konnten um 3,4 Prozent auf 24,515 Euro zulegen. Damit überschritten sie erneut die exponentielle 200-Tage-Linie. Diese Erholung ist bemerkenswert, da die Papiere in der Vorwoche ein Tief erreicht hatten und seitdem um etwa 11 Prozent gestiegen sind. Ein wesentlicher Grund für den Kursanstieg ist die Marktzulassung des Augenmittels Eylea in China zur Behandlung der feuchten, altersabhängigen Makuladegeneration. In klinischen Studien zeigte Eylea bei einem längeren Behandlungsintervall mit höherer Dosis eine vergleichbare Wirksamkeit wie die Standardtherapie, was die Bedeutung des Medikaments für Bayer unterstreicht.

Am Freitag setzte sich die positive Entwicklung fort, und die Bayer-Aktien verzeichneten einen Wochengewinn von fast 10 Prozent. Auch in der EU steht Eylea nun vor der Zulassung für das längere Behandlungsintervall, was den Optimismus der Anleger weiter anheizte. Zudem wurde auf das endgültige Programm der US-Initiative "Make America healthier again" hingewiesen, das unter dem neuen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. nicht stärker gegen Pestizide und Bayers Glyphosat vorgeht, sondern vielmehr die Bedeutung dieser Produkte für die Lebensmittelversorgung betont. Dies könnte für Bayer von Vorteil sein, da es Differenzen zwischen Kennedy und anderen Regierungsmitgliedern in Bezug auf die Bewertung von Glyphosat gab.

Trotz der positiven Nachrichten hatte die Bayer-Aktie zur Monatsmitte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Höchststand von fast 27 Euro erreicht, bevor sie innerhalb von drei Tagen um 18 Prozent fiel. Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass das Unternehmen wieder auf dem Weg der Besserung ist. Darüber hinaus hat Bayer eine Phase-I-Studie zu seinem hochselektiven GIRK4-Inhibitor BAY 3670549 zur Behandlung von Vorhofflimmern (AFib) gestartet, einer weit verbreiteten Herzrhythmusstörung, die weltweit etwa 60 Millionen Menschen betrifft.

Insgesamt deutet die aktuelle Marktentwicklung darauf hin, dass Bayer in der Lage ist, sich von den jüngsten Rückschlägen zu erholen und potenzielle Wachstumschancen zu nutzen, insbesondere im Bereich der Augenheilkunde und der Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 24,46EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.