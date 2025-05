Papenburgs Übernahmepläne gescheitert: Was bedeutet das für Salzgitter?

Der Bauunternehmer Günter Papenburg hat nach seinem gescheiterten Übernahmeversuch des Stahlkonzerns Salzgitter angekündigt, keine weiteren Aktien zu erwerben. Papenburg, der bereits 29,9 Prozent der Anteile hält und damit größter Aktionär vor dem Land Niedersachsen ist, hatte zusammen mit TSR Recycling ein nicht bindendes Übernahmeangebot unterbreitet, das jedoch vom Salzgitter-Vorstand als zu niedrig abgelehnt wurde. Der Vorstand und die IG Metall hatten sich gegen den Verkauf ausgesprochen, was Papenburg dazu veranlasste, seine Pläne zu überdenken. Er betonte, dass er eine freundliche Übernahme anstrebe und nun auf eine schriftliche Antwort auf seine Fragen von der Hauptversammlung warte, bevor er über sein weiteres Vorgehen entscheidet. Sollte er nicht gewünscht sein, könnte er seine Anteile abgeben.

Trotz der Absage an die Übernahmepläne möchte Salzgitter weiterhin mit Papenburg und TSR zusammenarbeiten. Vorstandschef Gunnar Groebler äußerte, dass die Unternehmen seit Jahren gute Geschäftsbeziehungen pflegen und die Zusammenarbeit fortgeführt werden solle. Die Salzgitter-Aktien erlebten am Donnerstag eine volatile Handelsphase, wobei sie zunächst um bis zu 5,3 Prozent fielen, sich jedoch später wieder erholten, was auf einen Bericht über einen möglichen Verkauf der Tochtergesellschaft KHS zurückzuführen war. Diese könnte bei einem Verkauf mit bis zu einer Milliarde Euro bewertet werden, jedoch befindet sich der Prozess noch in einem frühen Stadium.

Die Hauptversammlung brachte auch Spannungen zwischen dem Vorstand und den Aktionären ans Licht. Groebler erhielt mit weniger als 56 Prozent eine knappe Entlastung, während andere Vorstandsmitglieder nahezu einstimmig entlastet wurden. Anträge zur Erhöhung des Aktienrückkaufs und zur virtuellen Abhaltung von Hauptversammlungen wurden abgelehnt. Das Land Niedersachsen bekräftigte seine Unterstützung für die Salzgitter AG und die Transformation hin zu grünem Stahl, die jedoch Verzögerungen aufweist. Der Konzern plant, bis 2033 vollständig auf grünen Stahl umzustellen, hat jedoch im vergangenen Jahr einen Verlust von fast 350 Millionen Euro verzeichnet und sieht sich mit Herausforderungen durch hohe Strompreise und sinkende Stahlnachfrage konfrontiert. Um diese Probleme zu bewältigen, hat Salzgitter ein Sparprogramm aufgelegt, das bis 2028 jährliche Einsparungen von 500 Millionen Euro vorsieht.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 21,64EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.