Nestlé-Chef Freixe bricht mit Vorgänger: Neue Strategie für den 'Supertanker'

Nestlé-Chef Laurent Freixe hat nach seiner Amtsübernahme im vergangenen Sommer eine klare Abkehr von der Strategie seines Vorgängers Marc Schneider vollzogen. In einem Interview mit der "Financial Times" äußerte Freixe deutliche Kritik an Schneiders Ansatz, der das Unternehmen über sechseinhalb Jahre leitete. Insbesondere bemängelte er, dass Schneiders Vorstöße in neue Produktkategorien, wie Nahrungsergänzungsmittel, das Kerngeschäft von Nestlé geschwächt hätten. Freixe betonte, dass die Diversifizierung unter Schneider dazu geführt habe, dass das Unternehmen von seinen traditionellen Stärken abgerückt sei.

Freixe, der sich selbst als gut mit Schneider verstanden beschreibt, hebt hervor, dass er ein "intimes" Verständnis der internen Abläufe bei Nestlé habe. Dies sei ein wesentlicher Vorteil für seine Führung. Er betont, dass er nah an den Mitarbeitern sei, was ihm helfe, die Herausforderungen des Unternehmens besser zu verstehen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger schließt Freixe große Übernahmen oder den Verkauf von Unternehmensbereichen als Mittel zur Wachstumssteigerung aus. Er sieht in der Neuausrichtung des Portfolios keine schnelle Lösung und stellt klar, dass Mergers & Acquisitions (M&A) nicht die eigentliche Strategie des Unternehmens sein sollten.