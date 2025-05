Ex-Kanzler Gerhard Schröder bekräftigt in einem Schreiben an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags Mecklenburg-Vorpommern seine Unterstützung für die Ostseepipeline Nord Stream 2, die russisches Erdgas transportieren soll. Der 81-jährige SPD-Politiker argumentiert, dass die deutsche Industrie auf sichere und kostengünstige Energie angewiesen sei, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Schröder hebt hervor, dass erneuerbare Energien derzeit nicht zuverlässig verfügbar sind und dass die Nutzung von Erdgas umweltfreundlicher sei als der Transport von Flüssiggas (LNG) mit Schweröl betriebenen Tankern. Er sieht die Pipeline als Teil einer Übergangsstrategie, deren Dauer ungewiss bleibt.

In seinem Schreiben erwähnt Schröder auch Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG. Die Pipeline wurde Ende 2021 fertiggestellt, konnte jedoch aufgrund des russischen Übergriffs auf die Ukraine im Februar 2022 nicht in Betrieb genommen werden. Zudem wurde Nord Stream 2 durch Explosionen beschädigt, während die bereits bestehende Nord Stream 1 Leitung ebenfalls schwer getroffen wurde.