Alzchem Group AG: Stimmrechtsänderung und neue Vorstandsstruktur 2025

Die Alzchem Group AG hat ihren Hauptsitz in Trostberg, Deutschland, und ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich Spezialchemie. Die Mitteilung wurde durch Markus Zöllner, den Aufsichtsratsvorsitzenden, unterzeichnet. Der Emittent hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 8945004EL7WZK3ERG181.

Am 23. Mai 2025 veröffentlichte die Alzchem Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Gesellschaft „four two na GmbH“, die nun 12,60 % der Stimmrechte an Alzchem hält. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 19,79 % angegeben wurde. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, wobei das Datum der Schwellenberührung auf den 22. Mai 2025 datiert ist.

Zusätzlich gab die Alzchem Group AG bekannt, dass sie ihre langfristige Nachfolgeplanung im Vorstand erfolgreich abgeschlossen hat. Der Aufsichtsrat berief Dr. Jürgen Sans zum Chief Operating Officer (COO), der seine Position am 1. Januar 2026 antreten wird. Dr. Sans, der seit über 27 Jahren im Unternehmen tätig ist und zuvor den Bereich Innovation und Forschung & Entwicklung leitete, tritt die Nachfolge von Klaus Englmaier an, der Ende 2025 in den Ruhestand geht. Zöllner würdigte Englmaiers Beitrag zur starken Marktposition des Unternehmens und betonte die Bedeutung einer nahtlosen Übergabe.

Mit der Berufung von Dr. Sans und der vorherigen Ernennung von Martina Spitzer zum 1. Januar 2025 ist die Nachfolgeregelung im Vorstand abgeschlossen. Ab 2026 wird der Vorstand aus Andreas Niedermaier (CEO), Andreas Lösler (CFO), Martina Spitzer (CSO) und Dr. Jürgen Sans (COO) bestehen. Gemeinsam sollen sie die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.

Alzchem ist bekannt für seine nachhaltigen Lösungen in verschiedenen Bereichen, darunter Ernährung, Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 554,2 Millionen Euro und ein EBITDA von 105,3 Millionen Euro. Mit rund 1.700 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Deutschland sowie internationalen Vertriebsgesellschaften ist Alzchem gut positioniert, um den steigenden globalen Herausforderungen zu begegnen.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.