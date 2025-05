Hornbach Holding: Analysten heben Kursziel, doch Aktien fallen stark!

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Hornbach Holding von 102 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese Entscheidung basiert auf der soliden Prognose des Baumarktkonzerns für das Geschäftsjahr 2025/26, die durch einen vielversprechenden Geschäftsverlauf untermauert wird. Thilo Kleibauer, Analyst bei Warburg Research, äußerte sich positiv über die Entwicklung des Unternehmens nach der Veröffentlichung der endgültigen Jahreszahlen für 2024/25.

Trotz dieser positiven Einschätzung sind die Aktien der Hornbach Holding am Donnerstag um 5,5 Prozent auf 92,20 Euro gefallen, was sie wieder auf das Niveau des Vortages zurückführte und unter die 50-Tage-Linie drückte. Der Rückgang wurde durch eine negative Marktreaktion auf den Ausblick des Unternehmens nach dem Geschäftsbericht verursacht. Während die Hornbach Holding in der Vergangenheit von einem guten Wetter und saisonalen Trends profitierte, scheinen die Erwartungen für den Rest des Jahres gemischt zu sein.