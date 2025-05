Kontrollwechsel bei PIERER Mobility AG: Strategische Entscheidung sorgt für Aufsehen!

Die PIERER Mobility AG hat am 22. Mai 2025 eine bedeutende strategische Entscheidung bekannt gegeben, die potenziell einen Kontrollwechsel innerhalb des Unternehmens zur Folge haben könnte. Die Pierer Industrie AG, die mit 50,1% an der Pierer Bajaj AG beteiligt ist, hat eine Call-Optionsvereinbarung mit der Bajaj Auto International Holdings B.V. (Bajaj BV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung ermöglicht es der Bajaj BV, bis Ende Mai 2026 die Anteile der Pierer Industrie AG an der Pierer Bajaj AG zu erwerben, was einen indirekten Erwerb der Kontrolle über die PIERER Mobility AG zur Folge hätte.

Die Pierer Bajaj AG ist der Mehrheitsaktionär der PIERER Mobility AG, wobei Bajaj BV 49,9% der Anteile hält. Der Abschluss dieser Call-Option erfordert jedoch regulatorische Genehmigungen, bevor ein tatsächlicher Kontrollwechsel stattfinden kann. Bis zur Erteilung dieser Genehmigungen bleibt die aktuelle Kontrollstruktur unverändert.