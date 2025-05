Telekom sichert sich WM-Rechte: 272 Spiele live auf MagentaTV!

Die Deutsche Telekom hat sich die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gesichert und wird die 104 Spiele des Turniers über ihren Bezahlsender MagentaTV ausstrahlen. Dies wurde von Wolfgang Metze, dem Geschäftsführer für Privatkunden, bekannt gegeben, der das Rechtepaket als das größte in der Geschichte des Unternehmens bezeichnete. Neben der Männer-WM 2026 umfasst das Paket auch die Frauen-WM 2027 sowie die U20-Weltmeisterschaften der Junioren in den Jahren 2025 und 2027. Insgesamt sind 272 Live-Übertragungen in diesem umfassenden Vertrag mit der FIFA enthalten.

Die Entscheidung der Telekom, die Rechte zu erwerben, hat zur Folge, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bei dieser Ausschreibung leer ausgegangen sind. Diese Sender hatten in der Vergangenheit die Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ARD und ZDF Sub-Lizenzen von der Telekom erwerben, um weiterhin Zugang zu den Spielen zu erhalten, wie es bereits für die EM 2024 vereinbart wurde. Unklar bleibt, ob die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Falle einer Qualifikation für die WM 2026 im Free-TV zu sehen sein werden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass diese Spiele für die Zuschauer kostenlos zugänglich sein müssen, was theoretisch bedeutet, dass die Telekom sie selbst im Free-TV anbieten könnte.

Die WM 2026 wird mit 48 teilnehmenden Mannschaften und über 100 Spielen die größte Endrunde in der Geschichte des Turniers sein. Die Spiele finden in den USA, Mexiko und Kanada statt, wobei das Eröffnungsspiel am 11. Juni 2026 und das Finale am 19. Juli 2026 stattfinden wird. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar wurden insgesamt 64 Spiele ausgetragen.

Für die Übertragung der WM hat die Telekom bereits einige Moderatoren und Kommentatoren bekannt gegeben. Johannes B. Kerner wird als Moderator für MagentaTV tätig sein, während Wolff Fuss die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren wird. Diese strategische Entscheidung der Telekom, sich in den Sportübertragungsmarkt zu begeben, könnte nicht nur die Reichweite des Unternehmens erhöhen, sondern auch neue Einnahmequellen erschließen, während sie gleichzeitig die Konkurrenz im Bereich der Sportübertragungen verstärkt.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 33,83EUR auf Tradegate (23. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.