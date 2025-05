Trump sorgt für Kursanstieg: Deutsche Staatsanleihen im Aufwind!

Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zolldrohungen gegen die Europäische Union (EU) ausgesprochen hatte. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Indikator für die Entwicklung von Staatsanleihen, legte um 0,44 Prozent auf 130,60 Punkte zu. In der Folge fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,57 Prozent. Trump kündigte an, dass er Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Waren aus der EU erheben wolle, die am 1. Juni in Kraft treten sollen. Diese Ankündigung führte zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlagen, da Anleger riskantere Investitionen mieden.

Bereits am Donnerstag hatten die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt, nachdem der Einkaufsmanagerindex für Deutschland schwächer als erwartet ausgefallen war. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 129,83 Punkte, nachdem er zuvor auf 129,56 Punkte gefallen war. Der von S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex für Deutschland fiel im Mai überraschend unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung hindeutet. Experten hatten mit einer leichten Erholung gerechnet, nachdem der Index im April stark gesunken war.