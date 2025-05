GEA Group: MFS senkt Stimmrechtsanteil auf 9,96% – Was bedeutet das?

Am 22. Mai 2025 veröffentlichte die GEA Group Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie über Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Emittent, die GEA Group, hat seinen Sitz in Düsseldorf, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 549300PHUU0ZZWO8EO07 registriert.

Die Mitteilung wurde von der Massachusetts Financial Services Company (MFS) übermittelt, die am 15. Mai 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Anteil der MFS an den Stimmrechten der GEA Group beträgt nun 9,96 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 10,49 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der GEA Group beläuft sich auf 172.331.076.