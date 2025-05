DATAGROUP SE: Vorstand empfiehlt KKR-Angebot – Chance für Aktionäre!

Am 23. Mai 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE das öffentliche Erwerbsangebot der Dante Beteiligungen SE, einer von KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.) kontrollierten Holdinggesellschaft, begrüßt und empfohlen, dieses anzunehmen. Das Angebot richtet sich an die Aktionäre der DATAGROUP SE und wurde am 9. Mai 2025 veröffentlicht. In ihrer Stellungnahme halten die Verantwortlichen den angebotenen Preis für fair und attraktiv, was ihrer Meinung nach den Interessen der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden gerecht wird.

Die strategische Partnerschaft zwischen der Familien-Holding HHS, die derzeitige Mehrheitsaktionärin der DATAGROUP SE, und KKR sieht vor, dass beide Parteien künftig jeweils 50% an der Dante Beteiligungen SE halten werden. Dies soll eine langfristige gemeinsame Kontrolle über die DATAGROUP SE ermöglichen. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot, da sie es als im besten Interesse der Gesellschaft erachten und beabsichtigen, ihre eigenen Aktien in das Angebot einzureichen.