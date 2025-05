TPG glänzt im Q1 2025: Umsatz und Kundenzahlen sprengen Rekorde!

Die The Platform Group AG (TPG) hat im ersten Quartal 2025 beeindruckende Geschäftszahlen veröffentlicht, die einen signifikanten Anstieg in mehreren finanziellen Kennzahlen zeigen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 86,9 % auf 356,3 Millionen Euro im Vergleich zu 190,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Nettoumsatz wuchs um 49 % auf 160,8 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 87,1 % auf 15,9 Millionen Euro anstieg. Das berichtete EBITDA erreichte 19,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 17,4 % entspricht. Das Konzernergebnis stieg um 41,1 % auf 18,2 Millionen Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,90 Euro entspricht.

Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs um 29,5 % auf 5,7 Millionen, und der durchschnittliche Warenkorb erhöhte sich um 66,7 % auf 125 Euro. Zudem stieg die Anzahl der Partner um 28 % auf 15.348, und die Produktanzahl nahm um 4,2 Millionen zu. Diese Entwicklungen sind das Ergebnis einer erfolgreichen Akquisitionsstrategie, bei der im Berichtszeitraum vier Unternehmen übernommen wurden, darunter Lyra Pet und Herbertz.