Mustang Energy startet Uran-Exploration: Chancen im Athabasca-Becken!

Mustang Energy Corp. hat am 24. Mai 2025 den Start seines Feldexplorationsprogramms für das Uranprojekt 914W bekannt gegeben, das sich in einer strategisch günstigen Lage südlich des Athabasca-Beckens in Kanada befindet. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung mit Skyharbour Resources Ltd. getroffen, die es ihm ermöglicht, eine 75-prozentige Beteiligung an dem Projekt zu erwerben.

Das Projekt 914W liegt etwa 48 km südwestlich des Key Lake-Betriebs von Cameco und bietet eine gute logistische Anbindung über den Highway 914. Es befindet sich in der Western Wollaston Domain, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist. In der Nähe des Projekts wurden bereits vielversprechende Uranwerte festgestellt, darunter 1.288 ppm U in der Scurry Rainbow Zone und 0,64 % U3O8 in der Don Lake Zone.

Trotz der positiven geologischen Indikatoren warnt Mustang, dass die Nähe zu bestehenden Mineralfunden nicht automatisch auf die Entdeckung von wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätten im Projekt 914W hinweist. Der Großteil des Gebiets bleibt unerforscht, was das Potenzial für zukünftige Uran- und Seltenerdmetall-Explorationen erhöht.

Mustang Energy Corp. fokussiert sich auf die Erschließung vielversprechender Uran- und kritischer Mineralvorkommen in Saskatchewan und hält insgesamt 92.211 Hektar im Athabasca-Becken. Das Unternehmen hat kürzlich Nucleus Uranium Ltd. übernommen, was seine Marktposition stärken und das Projektportfolio erweitern könnte.

Die aktuellen Marktbedingungen für Uran sind von einer steigenden Nachfrage nach Kernenergie geprägt, während gleichzeitig ein Angebotsdefizit besteht. Die Internationale Energieagentur prognostiziert für 2025 Rekordwerte bei der Stromerzeugung durch Kernkraft. Trotz der positiven Fundamentaldaten ist der Uranpreis derzeit niedrig, was für risikobereite Anleger eine Gelegenheit darstellen könnte, in den Sektor zu investieren. Mustang Energy Corp. könnte in diesem Kontext als vielversprechender Akteur gelten, da das Unternehmen über strategisch positionierte Projekte und ein erfahrenes Managementteam verfügt.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 0,235EUR auf CSE (23. Mai 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.