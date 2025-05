FlatexDEGIRO AG: DWS Investment erhöht Stimmrechte – CTO verlässt das Unternehmen! Am 22. Mai 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf eine europaweite Verbreitung abzielte. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am …